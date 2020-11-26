26 ноября 1935 года введена в эксплуатацию Комсомольская ТЭЦ-2 - одна из старейших электростанций Дальнего Востока. За 85 лет ТЭЦ выработала почти 60 млрд кВт.ч электроэнергии и отпустила более 105 млн Гкал тепла.

История ТЭЦ началась в начале 1930-х годов, когда Хабаровский край рассматривался как перспективный для развития отечественной промышленности. В 1932 году для первых предприятий только что появившегося Комсомольска-на-Амуре – лесозавода, механических мастерских и других объектов – была создана мини-электростанция мощностью 4,5 кВт и небольшая осветительная сеть. В домах впервые появилось электричество. В 1933 году заработала временная установка мощностью 250 кВт и резервная электростанция 1 250 кВт. Тогда же начало набирать обороты строительство первой очереди ТЭЦ.

Первый котел станции начал отапливать цеха Амурского судостроительного завода осенью 1934 года. А 26 ноября следующего года был введен в эксплуатацию первый турбогенератор. В 1937 году началось строительство второй очереди. Мощность станции увеличилась до 30 МВт.

Во время Великой Отечественной войны работники КТЭЦ-2 обеспечивали энергией предприятия, выпускавшие продукцию для фронта. Оборудование станции работало с запредельными нагрузками.

После войны начался новый этап истории Комсомольской ТЭЦ-2. В 1957 году станция вышла из состава судостроительного завода и стала частью энергосистемы Хабаровского края. В 1964 году введена третья очередь, в начале 1970-х – четвертая. В 1974-м, в качестве цеха, в состав станции вошла Комсомольская ТЭЦ-1.

На рубеже 1970–80-х Комсомольск-на-Амуре активно развивался, энергетических мощностей не хватало. В 1980-х годах ситуация изменилась к лучшему: ввели ВЛ-220 кВ Комсомольск–Хабаровск, затем ВЛ-500 кВ, Комсомольскую ТЭЦ-3. В конце десятилетия состоялся перевод оборудования с угля на газ, что дало старт промышленной газификации всего Дальнего Востока.

Сегодня электрическая мощность Комсомольской ТЭЦ-2 составляет 222,5 МВт, тепловая мощность – 785 Гкал/ч. Станция входит в состав филиала «Хабаровская генерация» Дальневосточной генерирующей компании и надежно обеспечивает теплом более половины территории Комсомольска-на-Амуре.