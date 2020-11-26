Трамвайное депо на Шаболовке в Москве реконструируют

Трамвайное депо имени Апакова в Москве ожидает комплексная реконструкция, сообщает RosTender.info.

Администрация Москвы объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по реконструкции. Максимальная цена договора с победителем составляет 2 млрд 272 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 12 декабря.

Предстоит реконструировать здания трамвайного депо на улице Шаболовка, дом 9, демонтировать неиспользуемые здания и сооружения, провести переустройство трамвайных путей, построить новые проезды и площадки. На территории проведут комплексное благоустройство: разобьют газоны, создадут дорожно-тропиночную сеть, устроят отмостки к существующим зданиям и сооружениям.

Также необходимо заново построить дождевую канализацию, проложить контактную сеть и сети электроснабжения. Одно из строений депо – двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1909 голу (его адрес - улица Шаболовка, дом 9, строение 3) является объектом культурного наследия. Во время реконструкции его оградят защитными конструкциями.

Заказчиком работ является ГУП «Мосгортранс». Согласно требованиям заказчика, реконструкция депо должна быть выполнена в течение трех лет.

