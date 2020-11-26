В 2022 году в Новом Уренгое построят новый пассажирский терминал в одноименном аэропорту (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Об этом «Стройгазете» сообщили пресс-службе компании «Лимакмаращстрой» (Limak Marash), уточнив, что компания уже подписала с гендиректором управляющей компании Евгением Чудновским договор генподряда на строительство объекта.

По данным пресс-службы, турецкий консорциум Limak Marash признали победителем конкурса, объявленного управляющей компанией. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. метров оснастят тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час (1,45 млн человек в год).

В компании отметили, что мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. Проект масштабной реконструкции аэропорта осуществляется в рамках заключенного с правительством ЯНАО концессионного соглашения.

Как рассказали в пресс-службе, генподрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера, – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

При строительстве здания аэровокзала будут использовать современные стройматериалы, обеспечивающие как эстетические, так и практические свойства, в том числе энергоэффективность и шумозащита. Кроме того, отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале.

Справочно:

Компания «Лимакмаращстрой» (Limak Marash) основа в 2015 году. Занимается возведением сложных и приоритетных инфраструктурных, промышленных и транспортных объектов социального значения в России. За пять лет компания реализовала крупные проекты по строительству аэропортов в Волгограде, Хабаровске и Челябинске.