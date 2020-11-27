«Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2020) – это крупнейший в России и Европе форум в области охраны и безопасности труда, включающий в себя выставку и обширную деловую программу. В этом году мероприятие впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате на платформе BIOTEXPO.ONLINE.

В ближайшее время станет доступно подробное расписание деловой программы форума, которая стартует 8-го декабря на площадке медиахолдинга РБК – Генерального информационного партнера БИОТ 2020. Открывающая программу конференция будет полностью посвящена проблемам труда и безопасности в период распространения Covid-19. Самые авторитетные спикеры, среди которых вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин, президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов, председатель ФСС Андрей Кигим, представители ФОИВ, руководители бизнеса, международные и российские эксперты озвучат основные цифры и показатели отрасли средств индивидуальной защиты, обозначат проблемы, которые необходимо преодолеть совместными усилиями государства, предпринимателей и общества.

Всего на БИОТ 2020 пройдет более 100 сессий, дискуссий, конференций, семинаров и мастер-классов. Они будут посвящены цифровой трансформации социально-трудовых отношений, развитию инструментов оценки профессиональных рисков на рабочих местах, потребительскому рынку СИЗ, системе добровольной сертификации, актуальным вопросам производства, применения и государственного регулирования медицинских СИЗОД, рынку труда в условиях новой экономики, цифровых технологиям при охране труда, производственной безопасности и множеству других значимых тем. Свои мероприятия в рамках деловой программы проведут партнеры БИОТ 2020: группа компаний SRG и ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Участниками форума станут руководители и топ-менеджеры крупных российских и иностранных компаний: Роскосмоса, холдинга «Швабе», IT-компании КРОК, Леруа Мерлен, ИКЕА, СИБУРИНТЕХ, «Почты России», РЖД, СПГ Арктика, Coca-Cola, Выксунского металлургического завода, МГТС, НЛМК, Мосэнерго, МЧС России, «Техноавиа», «Зелинский групп» и многих других.

По мнения президента АСИЗ Котова Владимира Ивановича, одними из наиболее интересных и острых будут темы введения дистанционного медицинского контроля профессионального риска работника и изменения рынка труда в связи с внедрением работы в «удалённом» формате.

Параллельно с деловой программой на платформе BIOTEXPO.ONLINE будет работать экспозиция выставки БИОТ 2020. На ней свои последние инновационные разработки в области обеспечения безопасных условий труда и средств индивидуальной защиты представят все значимые российские и иностранные производители и поставщики СИЗ и материалов для их производства, компании, занимающиеся промышленной и экологической безопасностью, и представляющие смежные отрасли. Среди них такие компании, как: «Техноавиа», «Восток-сервис», «Энергоконтракт», «Зелинский групп», «Манипула Специалист», «Газпром Газобезопасность», «Русхимхолдинг», «Родники-текстиль», С2ГРУПП, «Лаборатория безопасности», «Русская кожа», «Венто-2М», «Чайковский текстиль», «Авангард Сэйфети» и другие.

Зарегистрироваться на БИОТ 2020 можно по ссылке: biotexpo.online