Денис Перегудов и Елизавета Коробкова

В октябре по многим СМИ разлетелась новость о том, что «Росатом» стал развивать направление систем накопления энергии под брендом «РЭНЕРА». Из пресс-релизов можно было узнать, что эти системы должны предназначаться для электротранспорта, станций возобновляемой энергетики и, в принципе, обеспечивать бесперебойное энергоснабжение.

Редакция портала RusСable.Ru в лице Елизаветы Коробковой и Сергея Кузьминова решила разобраться в этом вопросе детально и отправилась в «Росатом», а точнее, в его топливный дивизион ТВЭЛ, где, собственно, и базируется компания «РЭНЕРА». Мы встретились и немного прогулялись по территории «ТВЭЛ», а затем посетили небольшое производство и офис.

На вопросы Елизаветы взялся ответить коммерческий директор «РЭНЕРА» Денис Перегудов. Итоги этой встречи можно прочесть в новом интервью «"РЭНЕРА" – это такой сигнал на рынок, что мы здесь, мы работаем в высокотехнологичном секторе литий-ионных систем накопления энергии» или посмотреть в видео на нашем youtube-канале.

ООО «РЭНЕРА» входит в состав Госкорпорации «Росатом», одного из глобальных технологических лидеров, обладающего ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Компания занимается производством систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах для спецтехники, телекоммуникационных систем, источников бесперебойного питания, систем накопления энергии, электротранспорта, железных дорог и других направлений. Кроме систем накопления, на одной из площадок расположено производство катодных материалов. ООО «РЭНЕРА» предлагает решения мощностью от 10 кВт до 2 мВт энергоемкостью 10 кВТ*ч до 20 МВт*ч.