Минэнерго России готово внедрять наработки и идеи всероссийского конкурса "Цифровой прорыв 2020" и сотрудничать с командами - участниками конкурса. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в ходе пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной окончанию восьми региональных этапов всероссийского конкурса и его финалу 27-29 ноября 2020 года.

"Действительно, для нас, как для Министерства энергетики, это год первый в конкурсе. Даже наш проект попал на финал, и мы надеемся, что он будет решен, реализован и принесет пользу не только министерству, но и отрасли в целом", - сказал Грабчак.

Он отметил, что Минэнерго готово видеть в участниках и финалистах цифрового проекта коллег в будущем.

"Мы готовы сотрудничать с командами, которые участвуют в конкурсе и, конечно, мы готовы все те наработки, те идеи, которые в рамках конкурса рождаются, применять на практике в режиме реального времени", - отметил замглавы Минэнерго.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация помогает достаточно в короткий период производить оптимизацию отрасли.

"В целом энергетика - это, наверное, та отрасль, которая открыта, технологична, продуцирует огромное количество данных. И, наверное, та отрасль, где есть большой потенциал оптимизации с использованием цифровых технологий. И очень мы порадовались, и надеемся, что этот конкурс не только принесет нам, например, решения каких-то типовых кейсов, которые перед нами стоят, но и позволит создать культуру цифровизации в государственных органах и в ключевых отраслях промышленности, напитает нас теми методами, теми способами работы над маленькими задачами, которых в госуправлении, конечно же, не хватает", - отметил он.

Грабчак уточнил, что цифровизация поможет трансформировать не только само госуправление и функцию как государственную, но и поможет преобразовать отрасль.

"Создаст пласт кадрового резерва, который мы могли бы использовать для решения конкретных кейсов как госуправления, так и в управлении отраслью", - уточнил он.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Первый конкурс начался в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, "Россети", "Газпром нефть", Росатом, МТС и "Мегафон". Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Второй конкурс начался в марте 2020 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.