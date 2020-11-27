Мембранные платы кабельных вводов, заглушки и кабельные стяжки в гигиеническом исполнении предназначены для применения в пищевой и фармацевтической промышленности и в упаковочном оборудовании. Вся эта продукция icotek разработана в соответствии с EHEDG (Европейская гигиеническая техническая группа проекта) и FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами), одобрена для использования в пищевой промышленности в соответствии с 1935/2004/EG и (EU) 10/2011, сертифицирована Ecolab.

Мембранные платы кабельных вводов в гигиеническом исполнении серии KEL-DPZ-HD изготавливаются с метрической резьбой от М32 до М63 и позволяют осуществлять ввод кабелей и шлангов. Они обеспечивают простой и быстрый монтаж, высокую плотность укладки и компенсацию натяжения кабелей, гибкий диапазон диаметров вводимых кабелей, высокий уровень герметизации (вплоть до IP66 / IP68). Кроме того, данные платы кабельных вводов отличаются компактной конструкцией, что позволяет экономить пространство при монтаже.

В соответствии с требованиями EHEDG платы KEL-DPZ-HD имеют очень гладкую поверхность, на которой не скапливается пыль и грязь. Материал, из которых они изготовлены, устойчив к воздействию ароматических растворителей, масел, жиров, минеральных веществ. При этом возможна многократная очистка поверхности платы.

Заглушки в гигиеническом исполнении серии ST-B-HD / ST-B-HDD предназначены для герметизации не используемых отверстий в мембране плат кабельных вводов. Заглушки ST-B-HDD имеют детектируемое исполнение – они изготавливаются из полимерной смеси с металлическими включениями, что позволяет обнаруживать их при помощи металлодетекторов и рентгеновских аппаратов.

Кабельные стяжки и держатели к ним в гигиеническом исполнении серий KB-HDD и KBH-HDD, соответственно, используются при монтаже кабелей в производственных системах. Они имеют детектируемое исполнение – могут быть обнаружены при помощи металлодетекторов и рентгеновских аппаратов.

Эта и другая продукция для кабельного менеджмента производства немецкой компании icotek представлена на сайте ее авторизованного дистрибьютора на территории Российской Федерации – ООО «НТконтакт».