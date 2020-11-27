 
Компании

Немецкая компания icotek анонсировала новую линейку продукции для кабельного менеджмента

Немецкая компания icotek анонсировала новую линейку продукции для кабельного менеджмента

27 ноября 2020, 14:55
Рубрика: Компании
Метки: НЕОТЕХ
Отрасль: Материалы для КПП Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: ООО "НеоТех"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
285

Мембранные платы кабельных вводов, заглушки и кабельные стяжки в гигиеническом исполнении предназначены для применения в пищевой и фармацевтической промышленности и в упаковочном оборудовании. Вся эта продукция icotek разработана в соответствии с EHEDG (Европейская гигиеническая техническая группа проекта) и FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами), одобрена для использования в пищевой промышленности в соответствии с 1935/2004/EG и (EU) 10/2011, сертифицирована Ecolab.

Мембранные платы кабельных вводов в гигиеническом исполнении серии KEL-DPZ-HD изготавливаются с метрической резьбой от М32 до М63 и позволяют осуществлять ввод кабелей и шлангов. Они обеспечивают простой и быстрый монтаж, высокую плотность укладки и компенсацию натяжения кабелей, гибкий диапазон диаметров вводимых кабелей, высокий уровень герметизации (вплоть до IP66 / IP68). Кроме того, данные платы кабельных вводов отличаются компактной конструкцией, что позволяет экономить пространство при монтаже.

В соответствии с требованиями EHEDG платы KEL-DPZ-HD имеют очень гладкую поверхность, на которой не скапливается пыль и грязь. Материал, из которых они изготовлены, устойчив к воздействию ароматических растворителей, масел, жиров, минеральных веществ. При этом возможна многократная очистка поверхности платы.

Заглушки в гигиеническом исполнении серии ST-B-HD / ST-B-HDD предназначены для герметизации не используемых отверстий в мембране плат кабельных вводов. Заглушки ST-B-HDD имеют детектируемое исполнение – они изготавливаются из полимерной смеси с металлическими включениями, что позволяет обнаруживать их при помощи металлодетекторов и рентгеновских аппаратов.

Кабельные стяжки и держатели к ним в гигиеническом исполнении серий KB-HDD и KBH-HDD, соответственно, используются при монтаже кабелей в производственных системах. Они имеют детектируемое исполнение – могут быть обнаружены при помощи металлодетекторов и рентгеновских аппаратов.

Эта и другая продукция для кабельного менеджмента производства немецкой компании icotek представлена на сайте ее авторизованного дистрибьютора на территории Российской Федерации – ООО «НТконтакт».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "НеоТех"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Rosendahl’s local centers for development 27.11.2020
Rosendahl’s local centers for development
Legrand открывает зимний сезон: анонс вебинаров первой недели декабря 27.11.2020
Legrand открывает зимний сезон: анонс вебинаров первой недели декабря
Специализированные технологические центры компании Rosendahl 27.11.2020
Специализированные технологические центры компании Rosendahl
27.11.2020
"Таткабель" на торгах: купит ли кто-то наследство Эльбека Сафаева?

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable.Ru
+