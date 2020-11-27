Николай Шульгинов и Министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн обсудили перспективы развития взаимодействия в области энергетики.

«В результате многолетнего сотрудничества России и Ирака совокупный объём инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд», – сообщил Николай Шульгинов.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и потенциальные энергетические проекты российских компаний в Ираке, в частности, взаимодействие в нефтегазовом секторе, модернизацию объектов электроэнергетики.

Россия и Ирак плодотворно сотрудничают и на международных площадках.