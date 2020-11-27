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Николай Шульгинов : "Совокупный объём инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд"

Николай Шульгинов : Совокупный объём инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд

27 ноября 2020, 10:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК, ИРАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Министерство энергетики России

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Минэнерго, ОПЕК, Ирак

Николай Шульгинов и Министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн обсудили перспективы развития взаимодействия в области энергетики.

«В результате многолетнего сотрудничества России и Ирака совокупный объём инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд», – сообщил Николай Шульгинов.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и потенциальные энергетические проекты российских компаний в Ираке, в частности, взаимодействие в нефтегазовом секторе, модернизацию объектов электроэнергетики. 

Россия и Ирак плодотворно сотрудничают и на международных площадках. 

«Важную роль играет работа по линии Декларации о сотрудничестве ОПЕК+. Хотел бы поблагодарить иракскую сторону за конструктивную работу в рамках ОПЕК+ и за усилия по стабилизации нефтяного рынка. Учитывая активное участие иракской стороны, мы будем продолжать выстраивать конструктивный диалог», - подчеркнул Николай Шульгинов.

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Источник: Министерство энергетики России

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