RusCable Insider #199 от 23 ноября 2020 года -
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27 ноября 2020, 10:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК, ИРАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Николай Шульгинов и Министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн обсудили перспективы развития взаимодействия в области энергетики.
«В результате многолетнего сотрудничества России и Ирака совокупный объём инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд», – сообщил Николай Шульгинов.
В ходе встречи стороны обсудили текущие и потенциальные энергетические проекты российских компаний в Ираке, в частности, взаимодействие в нефтегазовом секторе, модернизацию объектов электроэнергетики.
Россия и Ирак плодотворно сотрудничают и на международных площадках.
«Важную роль играет работа по линии Декларации о сотрудничестве ОПЕК+. Хотел бы поблагодарить иракскую сторону за конструктивную работу в рамках ОПЕК+ и за усилия по стабилизации нефтяного рынка. Учитывая активное участие иракской стороны, мы будем продолжать выстраивать конструктивный диалог», - подчеркнул Николай Шульгинов.
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