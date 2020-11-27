Муниципальное предприятие «Саратовгорэлектротранс» определило подрядчика, который построит часть скоростной трамвайной линии в областном центре. Такую информацию разместили на сайте Госзакупок.

Напомним, линия должна пройти от Мирного переулка до 6-й Дачной, она продублирует действующий трамвайный маршрут №3. Вдоль линии планируют построить тяговую подстанцию (электроустановка, которая понижает электрическое напряжение и выпрямляет ток для подачи его на контактную сеть) и реконструировать еще две.

Организаторы получили заявку только от одной компании – ООО «С.И.Т.И.». Она и победила в аукционе. Организация согласилась выполнить работы за максимальную сумму – 375 миллионов рублей. Закончить работы нужно в 2024 году. Договор с компанией еще не заключили.

В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что компания зарегистрирована в Москве. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. С 2013 года директором «С.И.Т.И.» работает Сергей Рейнюк.

Отметим, на странице аукциона в Госзакупках есть надпись: «определение поставщика приостановлено по жалобе». О какой жалобе идет речь, неизвестно.

Фото: © sarinform.ru