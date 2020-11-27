26 ноября в городе Кирове стартовал XX Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение». В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий Форума проходят в режиме видеоконференцсвязи. Активное участие в мероприятии принимают руководители и специалисты кировского филиала «Россети Центр и Приволжье».

Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» проводится с 2000 года. Это единственное крупное региональное мероприятие в сфере энергетической эффективности. Организаторами Форума являются правительство Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Агентство энергосбережения, Союз «Вятская торгово-промышленная палата» и Вятский государственный университет.

Открыло Форум пленарное заседание «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Андрея Балдыкова. В заседании принял участие заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников, который рассказал о перспективах развития отрасли.

Особое внимание в докладе руководителя Кировэнерго было уделено целям и задачам, которые стоят сегодня перед электросетевым комплексом Кировской области. Это повышение надежности электроснабжения, снижение потерь в электросетях, увеличение нетарифной выручки и поэтапная реализация программы цифровой трансформации.

Для решения этих задач необходима широкомасштабная реконструкция существующих электрических сетей с применением цифровых технологий. Большой интерес участников пленарного заседания вызвала информация о технологиях цифрового РЭС, в частности – системах автоматического управления ВЛ 6-10 кВ с помощью распределенной автоматизации. Этот проект в Кировэнерго реализован на базе Юрьянского РЭС, где уже сегодня установлены 44 современных реклоузера, 24 дистанционно управляемых разъединителя, 11 индикаторов короткого замыкания. Реконструированы 72 км воздушных линий электропередачи 10 кВ. Эффекты видны уже сейчас. В частности, снижена средняя длительность технологических нарушений.

Кроме того, в этом году планируется реализация таких цифровых проектов, как установка первой в регионе системы накопления электроэнергии (СНЭ) и проведение работ по созданию цифрового Центра управления сетями.

Активно развивается реализация дополнительных услуг. Как пример – подписание Концессионного соглашения между Правительством региона и «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» на обслуживание котельных и тепловых сетей поселка Лесной Верхнекамского района, а также оказание услуг муниципалитетам по реконструкции и ремонту систем наружного освещения.

«К сожалению, в районах области перебои с наружным освещением – распространенная проблема. Мы готовы всецело помогать муниципалитетам с решением этой задачи, в том числе – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Наши специалисты выполнят все работы на высоком уровне и в короткие сроки», – отметил в своем докладе Владимир Колесников.

Продолжением Форума стали панельные дискуссии и круглые столы. Участники обсудили механизмы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий и ресурсосбережения, вопросы повышения эффективности использования энергоресурсов в ЖКХ, а также другие актуальные темы.

Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» продлится 2 дня – 26 и 27 ноября. Подробнее узнать о мероприятии можно по ссылке https://tek-gkh.kirovreg.ru/activities/energy-efficiency/interregional-odds/?clear_cache=Y.