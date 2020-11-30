Резидентами и партнерами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" стали еще девять компаний, планируется, что они создадут более 250 рабочих мест. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ОЭЗ по итогам заседания наблюдательного совета АО "Особая экономическая зона "Иннополис" под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас, без учета новых компаний, на территории особой экономической зоны осуществляют деятельность 105 резидентов. В статусе партнера работает 21 компания, стартапа - 58 компаний. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ "Иннополис" проинвестировано 26,7 млрд рублей и создано 3,8 тыс. рабочих мест.

"Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний, которые создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инновационную инфраструктуру составляет 43 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "Локотех-Сингал" открывают в ОЭЗ "Иннополис" центр компетенций по беспилотным технологиям - компания "Рейлнекст" разработает комплексную систему Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в Казанском метрополитене. В рамках проекта модернизируют существующие системы связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава. Также запланировано развертывание новых систем для решения задач, связанных с организацией автоматического движения поездов.

Как отметили в пресс-службе "Трансмашхолдинга", переход к полностью беспилотному движению "накладывает ряд дополнительных требований к функциям и структурному составу системы - таких, как контроль габарита следования поезда в тоннеле и в пределах платформенного пространства, возможность дистанционного управления подвижным составом и автоматическое управление движением и ведением поездов". Новые компоненты Ctrl@Traffic будут преимущественно разрабатываться специалистами ООО "Рейлнекст" на территории особой экономической зоны в кооперации с компаниями-партнерами.

"Разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация. Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 км/час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе, помимо Казани, система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении пресс-службы.

О Казанском метрополитене

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.