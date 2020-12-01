Компания "Россети Сибирь" подвела итоги конкурса научных работ

Определены победители открытого конкурса научных работ компании «Россети Сибирь» 2020 г.

Напомним, месяц назад, пройдя все испытания, в финал вышли 12 участников – сотрудники энергокомпании из Бурятии, Омска и Кузбасса, а также представители профильных вузов Барнаула, Улан-Удэ и Томска. И вот, наконец, жюри объявило победителей.

На основании проведенной многокритериальной оценки конкурсная комиссия в номинации «Инновационное оборудование и технологии распределительного электросетевого комплекса Сибири» определила следующих призеров:

1 место присуждено работе «Автоматическое устройство оптимизации потерь электрической энергии в электрической сети энергосистемы» студентки Национального исследовательского Томского политехнического университета Полины Малофеевой.

2 место присуждено коллективной работе «Повышение надежности систем электроснабжения посредством повышения их устойчивости». Это работа сразу пяти авторов-сотрудников службы технической эксплуатации департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (на фото): главных специалистов Николая Цибы и Сергея Захаренко, заместителя начальника службы Алексея Степанова, начальника службы Валентина Карагодина и ведущего инженера Петра Кольцова. Ребята проанализировали аварийность в конкретном районе электрических сетей, выявили «узкие» места и предложили универсальный, к тому же безопасный путь снижения количества отключений до 90 %.

«Мы очень надеемся, что наша разработка будет внедрена, так как это даст не только значительное повышение надежности электроснабжения и высокую экономическую эффективность – ведь проект окупается всего за 4,5 года. Это позволит обеспечить абсолютно безопасную эксплуатацию и охрану окружающей среды», - отметил Валентин Карагодин.

3 место присуждено работе «Разработка методических указаний по внедрению и эксплуатации АИИСУЭ филиала» начальника службы учета электроэнергии и энергосервисной деятельности департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Олега Третьякова.

В номинации «Информационные системы в распределительном электросетевом комплексе Сибири» принято решение не присуждать первое и второе место. Третье место получила работа Павла Харламова – главного специалиста отдела сопровождения АИИС КУЭ производственного отделения Корпоративные и технологические АСУ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» - «Единый протокол обмена данными с приборами учета. Переход существующих систем АСКУЭ на СПОДЭС».

В номинации «Инновации в экономике и управлении распределительным электросетевым комплексом Сибири» в этом году победителей нет.

Конкурс научных работ ПАО «Россети Сибирь» проводится ежегодно для привлечения специалистов компании и научных организаций к решению актуальных задач повышения эффективности и надежности эксплуатации объектов электросетевого комплекса Сибири, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Кроме сотрудников компании в конкурсе участвовали представители профильных вузов: студенты, кандидаты технических наук, доценты кафедр Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Национального исследовательского Томского политехнического университета и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Общая информация по конкурсу на официальном сайте компании «Россети Сибирь»

Вручение дипломов по традиции обычно проходит 22 декабря, в День энергетика. Однако в этом году из-за карантинного режима принято решение передать дипломы победителям без торжественных церемоний.

Фото: архив «Кузбассэнерго-РЭС».