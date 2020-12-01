Фото: ИА MagadanMedia

В Магаданскую область с рабочим визитом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, генеральным директором компании "Полюс" Павлом Грачевым, генеральным директором "РусГидро" Виктором Хмариным и подключившимся по ВКС заместителем председателя Правительства РФ Юрием Трутневым запустили линию электропередачи 220кВ "Усть-Омчуг — Омчак Новая" с распределительным пунктом, сообщает ИА MagadanMedia.

Напомним, 29 апреля 2016 года Минвостокразвития России и АО "Полюс Магадан" в рамках поддержки сооружения Наталкинского ГОКа заключили соглашение, предполагавшее предоставление компании субсидии в размере до 9,8 млрд рублей на строительство необходимой сетевой энергетической инфраструктуры — линии электропередач 220 кВ "Усть-Омчуг — Омчак Новая" с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ "Омчак Новая". Общий объем затрат на сооружение в итоге составил около 8,5 млрд рублей.

Построенная ЛЭП и другие объекты энергетической инфраструктуры позволят обеспечить внешнее электроснабжение других проектов Яно-Колымской золоторудной провинции, повысить их инвестиционную привлекательность за счет фактического снижения затрат на разработку и эксплуатацию. Также реализация проекта за счет доступа к энергии, вырабатываемой на ГЭС региона, позволит повысить надежность и экономичность работы всей энергосистемы Магаданской области.

"Мы сегодня открываем линию электропередачи "Усть-Омчуг — Омчак" с распределительным пунктом и подстанцией. Это достаточно важное событие для всего Дальнего Востока. Не всегда мы можем предоставить инвестору соответствующие условия. Здесь ровно такая работа по созданию условий при создании крупного инвестиционного проекта и проведена. За 3 года построено более 120 км линии электропередачи, построено в сложнейших природно-климатических условиях. Новая ЛЭП создает условия не только для Наталкинского ГОКа, но и проектов месторождений Дегдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2 и Тарын-2. Магаданская область — сложная область, при температуре ниже 50 градусов людям жить непросто, поэтому развитие экономики имеет принципиальное значение", — отметил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев.



Фото: ИА MagadanMedia