Работы выполнены на 30 линиях электропередачи 220-330 кВ в Республике Карелия, Ленинградской, Брянской и Новгородской областях. Специальное оборудование установлено как для защиты самих птиц от поражения электрическим током, так и для предотвращения технологических нарушений и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.



Противоприсадочные приспособления устанавливаются на местах крепления неизолированных проводов на траверсах опор ЛЭП, в основном над гирляндами изоляторов. Такие устройства не наносят вреда представителям живой природы и не требуют дополнительных затрат при использовании. Решение об их установке принимается с учетом мест гнездования крупных птиц.



Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Северо-Запада из-за жизнедеятельности птиц стоят на третьем месте после вандализма и грозовых явлений. Работы по монтажу птицезащитных устройств проводятся ежегодно в рамках программы технического обслуживания и ремонта.