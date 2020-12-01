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"Россети ФСК ЕЭС" установила свыше 2,3 тыс. птицезащитных устройств на магистральных электросетях Северо-Запада

Россети ФСК ЕЭС установила свыше 2,3 тыс. птицезащитных устройств на магистральных электросетях Северо-Запада

1 декабря 2020, 09:22
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы выполнены на 30 линиях электропередачи 220-330 кВ в Республике Карелия, Ленинградской, Брянской и Новгородской областях. Специальное оборудование установлено как для защиты самих птиц от поражения электрическим током, так и для предотвращения технологических нарушений и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Противоприсадочные приспособления устанавливаются на местах крепления неизолированных проводов на траверсах опор ЛЭП, в основном над гирляндами изоляторов. Такие устройства не наносят вреда представителям живой природы и не требуют дополнительных затрат при использовании. Решение об их установке принимается с учетом мест гнездования крупных птиц.

Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Северо-Запада из-за жизнедеятельности птиц стоят на третьем месте после вандализма и грозовых явлений. Работы по монтажу птицезащитных устройств проводятся ежегодно в рамках программы технического обслуживания и ремонта.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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