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На курорте "Мамисон" в Северной Осетии появятся канатные дороги

На курорте Мамисон в Северной Осетии появятся канатные дороги

2 декабря 2020, 15:11
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: Ростендер

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Во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии построят 2 канатные дороги, сообщает RosTender.info.
АО «Курорты Северного Кавказа» объявило тендер на поставку технологического оборудования для строительства первого этапа пассажирских подвесных канатных дорог Мамисон-1 и Мамисон-2 в поселке Калак. С победителем готовы заключить договор на 2 млрд 503 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.

Согласно условиям договора, канатные дороги должны быть поставлены и смонтированы до начала июля 2023 года. Заявки на участие в тендере принимают до 17 декабря, 23 декабря подведут итоги закупки.

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м. Как ожидается, реализация проекта к 2025 году позволит привлечь 9,3 млрд рублей инвестиций и более 135 тыс. туристов. Строящийся в настоящее время курорт планируют открыть в 2022 году.
 

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Источник: Ростендер

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