Новое общежитие МИЭТа в Зеленограде построят за 560 млн рублей

Компания «Альтстрой» выиграла контракт на строительство трех зданий студенческого общежития на Солнечной аллее.

Московская строительная компания «Альтстрой» должна к августу 2023 года возвести новый студенческий городок на пересечении Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта (посмотреть на карте). Согласно результатам конкурса, опубликованным на сайте госзакупок, компания получит за реализацию проекта без малого 560 млн рублей.

Общежитие МИЭТа будет состоять из трех 4-этажных корпусов, соединенных между собой надземными переходами. Оно разместится через дорогу от основной учебной территории вуза. В общей сложности общежитие рассчитано на 421 человека. Два корпуса предназначены для студентов – по 60 номеров на 201 человека и 52 номера на 160 человек. В них предусмотрены общие кухни, помещения для занятий, комнаты отдыха с диванами и телевизорами, прачечные, кладовые для белья. Одно из зданий приспособят для маломобильных студентов: входы оборудуют пандусами, двери и перегородки выполнят из противоударных стекол. В третьем корпусе спроектировали 30 однокомнатных квартир для преподавателей и буфет. На территории городка создадут две открытые автостоянки на 37 и 21 место, в том числе шесть мест для инвалидов.

В ходе строительства будет вырублено 228 деревьев (74 осины, 38 ив, 22 березы, 12 кленов, 9 рябин, 6 елей, а также поросль и самосев) и 270 кустарников. Согласно проекту, вырубка будет компенсирована посадкой 12 туй, 10 рябин, 6 елей, 250 кустов кроваво-красного дерена, 86 кустов восточной жимолости, 30 кустов сирени, 12 кустов можжевельника и обустройством садово-паркового газона.

Компания «Альтстрой» в последнее время стала основным обладателем крупных контрактов на реализацию строительных проектов в Зеленограде. Сейчас она строит стартовые дома под расселение «пятиэтажек» в 9 и 19 микрорайонах, жилой комплекс «Зеленоград Сити» в 3 микрорайоне, корпус 901А для обманутых дольщиков, а также недавно выиграла контракт на снос четырех старых домов и строительство на их месте одного нового корпуса на Заводской улице по программе реновации 19 микрорайона.