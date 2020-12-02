«Россети Янтарь» утвердили программу развития электрозарядной инфраструктуры до 2025 года. Энергетики установят девять станций для электромобилей на парковках торговых центров и автомагистралях. Три ЭЗС быстрого типа смонтируют в Калининграде, Гусеве и Советске в 2021 году. Ещё шесть разместят в 2022-25 годах в городах Балтийск, Мамоново, Нестеров, Багратионовск, поселках Ушаково и Талпаки.



Новые станции — часть проектов «Энергия города» и «Энергия дорог». Их интегрируют в платформу управления и мониторинга ЭЗС «Россети Янтарь» и единого оператора «Россети». Оплатить зарядку клиенты смогут в мобильном приложении. Станцию одновременно могут использовать два электромобиля. На быстрых ЭЗС с режимом Mode 4 на это потребуется до 40 минут, на медленных - с режимом Mode 3 - до шести часов в зависимости от модели транспорта и степени разряда аккумуляторной батареи.



С 2017 года «Россети Янтарь» смонтировали в Калининградской области шесть электрозарядных станций, создающих «зеленый» маршрут между государственными границами Польши и Литвы. ЭЗС установлены в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном и на Куршской косе.



«Россети» одни из первых в стране начали развивать электрозарядную инфраструктуру. Уже построено более 250 станций от Калининграда до Иркутска. До 2024 года в рамках «Программы 30/30» должно быть создано около 1 000 электрозарядных станций в 30 крупных городах и на 30 магистралях.