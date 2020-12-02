 
Модернизация

"Россети Янтарь" установят девять электрозарядных станций до 2025 года

Россети Янтарь установят девять электрозарядных станций до 2025 года

2 декабря 2020, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Янтарь

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
142

«Россети Янтарь» утвердили программу развития электрозарядной инфраструктуры до 2025 года. Энергетики установят девять станций для электромобилей на парковках торговых центров и автомагистралях. Три ЭЗС быстрого типа смонтируют в Калининграде, Гусеве и Советске в 2021 году. Ещё шесть разместят в 2022-25 годах в городах Балтийск, Мамоново, Нестеров, Багратионовск, поселках Ушаково и Талпаки.

Новые станции — часть проектов «Энергия города» и «Энергия дорог». Их интегрируют в платформу управления и мониторинга ЭЗС «Россети Янтарь» и единого оператора «Россети». Оплатить зарядку клиенты смогут в мобильном приложении. Станцию одновременно могут использовать два электромобиля. На быстрых ЭЗС с режимом Mode 4 на это потребуется до 40 минут, на медленных - с режимом Mode 3 - до шести часов в зависимости от модели транспорта и степени разряда аккумуляторной батареи.

С 2017 года «Россети Янтарь» смонтировали в Калининградской области шесть электрозарядных станций, создающих «зеленый» маршрут между государственными границами Польши и Литвы. ЭЗС установлены в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном и на Куршской косе.

«Россети» одни из первых в стране начали развивать электрозарядную инфраструктуру. Уже построено более 250 станций от Калининграда до Иркутска. До 2024 года в рамках «Программы 30/30» должно быть создано около 1 000 электрозарядных станций в 30 крупных городах и на 30 магистралях.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Янтарь

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Электроснабжение 16 улиц Таганрога Ростовской области стало надежнее и качественнее 02.12.2020
Электроснабжение 16 улиц Таганрога Ростовской области стало надежнее и качественнее
Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новый энергообъект за полярным кругом 02.12.2020
Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новый энергообъект за полярным кругом
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2020 года уменьшилось на 2,9 % по сравнению с ноябр... 02.12.2020
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2020 года уменьшилось на 2,9 % по сравнению с ноябр...
02.12.2020
"Россети ФСК ЕЭС" проведет тепловизионный контроль более 860 км линий электропередачи Западной Сибир...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю! RusCable Review
+