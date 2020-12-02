Капитальный ремонт линии скоростного трамвая в Волгограде, соединяющей центр города с северными микрорайонами, выполнят до 2022 года впервые со времени ее постройки в 1984 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В этом году мы приступили к масштабным работам впервые за 36 лет на скоростном трамвае. По оценке специалистов, он станет основой электротранспорта в Волгограде, именно на его базе будет создана часть пересадочных узлов, которые будут использоваться и другими видами транспорта", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова, который провел в среду выездное совещание на объекте работ.

Общая реконструкция путевого хозяйства и контактной сети скоростного трамвая затронет 21 км - от конечной станции на севере города-миллионника до остановки у торгового центра в районе стадиона "Волгоград Арена". Проект предусматривает строительство новых путей с использованием современных бесшовных рельс и замену тяговых подстанций на более мощные и экономичные. Это позволит повысить скорость движения и качество обслуживания пассажиров, сделает ход вагонов более плавным, снизит вибрацию и шум. В решении этой задачи Волгоградская область заручилась поддержкой федерального центра: постановлением правительства РФ Волгоград вошел в число получателей средств на цели строительства и капремонта объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта - первый транш в размере 300 млн рублей уже поступил.

В настоящее время идет реализация первого этапа проекта на участке от тракторного завода до больницы Ильича - здесь работы выполнены на 40%. Специалисты демонтировали рельсошпальную решетку, выполнили устройство песчаной подушки, уложили защитный слой из геотекстиля, подготовили новую рельсошпальную решетку. Работы должны завершить до конца декабря, чтобы в январе запустить движение на этом участке, а затем приступить ко второму этапу - модернизации электрохозяйства наземной части.

"На модернизацию пути в общем объеме потребуется около 2 млрд рублей, - уточнил глава региона. - Нам также предстоит обновить устаревший подвижной состав. Мы продолжаем работу с правительством РФ, чтобы Волгоград вошел в число пилотных регионов по реализации отдельной федеральной программы".

Минтрансом России разработан проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, планируемый к реализации в 2021-2023 годах в качестве отдельного федерального проекта в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Волгограде с 2014 года внедрена единая схема транспортного обслуживания, выделены оптимальные маршруты, действует электронная система оплаты проезда, поэтапно обновляется подвижной состав. Как считают областные власти, все это позволит включить волгоградскую агломерацию, являющуюся транспортным узлом федерального значения, в число пилотных территорий.

Волгоградский трамвай

Первый трамвай появился в Царицыне (так ранее назывался Волгоград) в 1913 году. Во время Сталинградской битвы практически все трамвайное хозяйство города было уничтожено. После войны началось активное восстановление: прокладывались новые пути, открывались маршруты. В 1970 году по решению Совета Министров РСФСР в Волгограде начали строительство первого в стране скоростного трамвая. Волгоградский метротрам - единственная трамвайная линия в России, имеющая подземный участок в центре города в формате метрополитена. Сегодня муниципальное унитарно предприятие (МУП) "Метроэлектротранс" - крупнейшее транспортное предприятие юга России, занимающееся перевозкой пассажиров городским электрическим транспортом - парк подвижного состава предприятия насчитывает 180 троллейбусов и 327 трамваев, в том 102 скоростных вагона.

Источник фото: Правительство Волгоградской области.