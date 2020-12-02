В порту Темрюк построят терминал по перегрузке нефтепродуктов

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2 декабря 2020, 10:44
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство морского терминала, который обеспечит экспорт нефтепродуктов в направлении Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также каботажные перевозки.
Крупный инвестиционный проект по созданию терминала по перегрузке нефтепродуктов в порту города Темрюк в Краснодарском крае реализует ООО «ТемрюкМорТранс». Проектом, рассмотренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено три этапа строительства объектов терминала, необходимых для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов морским транспортом.
На первом этапе построят два причала для светлых и темных нефтепродуктов, а также такие береговые сооружения, как площадки и блок-контейнеры для хранения бонов, стендеры с пунктами управления, дренажные емкости, установки рекуперации паров и другие. Длина причального фронта составит 331,7 м.
На втором этапе на участке проведут дноуглубительные работы по созданию операционной акватории и установят средства навигационного оборудования, которые передадут в федеральную собственность. При вводе третьего этапа строительства на построенных причалах установят дополнительные стендеры налива, что позволит перегружать любые нефтепродукты.
При выходе на полное развитие грузооборот морского терминала составит 2100 тыс. т в год.
В состав комплекса также войдет площадка нефтебазы, проект которой Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил летом 2019 года.
Застройщик – ООО «ТемрюкМорТранс». Генеральный проектировщик – ООО «Институт Промышленного Строительства».
Фото: sail-friend.ru
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