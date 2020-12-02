В порту Темрюк построят терминал по перегрузке нефтепродуктов

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство морского терминала, который обеспечит экспорт нефтепродуктов в направлении Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также каботажные перевозки.

Крупный инвестиционный проект по созданию терминала по перегрузке нефтепродуктов в порту города Темрюк в Краснодарском крае реализует ООО «ТемрюкМорТранс». Проектом, рассмотренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено три этапа строительства объектов терминала, необходимых для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов морским транспортом.

На первом этапе построят два причала для светлых и темных нефтепродуктов, а также такие береговые сооружения, как площадки и блок-контейнеры для хранения бонов, стендеры с пунктами управления, дренажные емкости, установки рекуперации паров и другие. Длина причального фронта составит 331,7 м.

На втором этапе на участке проведут дноуглубительные работы по созданию операционной акватории и установят средства навигационного оборудования, которые передадут в федеральную собственность. При вводе третьего этапа строительства на построенных причалах установят дополнительные стендеры налива, что позволит перегружать любые нефтепродукты.

При выходе на полное развитие грузооборот морского терминала составит 2100 тыс. т в год.

В состав комплекса также войдет площадка нефтебазы, проект которой Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил летом 2019 года.

Застройщик – ООО «ТемрюкМорТранс». Генеральный проектировщик – ООО «Институт Промышленного Строительства».

Фото: sail-friend.ru