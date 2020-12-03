Красноярский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию Тугнуйской обогатительной фабрики в Забайкальском крае. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Разрез «Тугнуйский» входит в тройку крупнейших предприятий России по добыче каменного угля. Тугнуйская обогатительная фабрика перерабатывает рядовой уголь, добываемый на разрезах «Тугнуйский» и «Никольский» Сибирской угольной энергетической компании, с получением из него высококачественной товарной продукции. Основная часть обогащенного угля поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе в Китай, Японию и Южную Корею.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция Тугнуйской обогатительной фабрики. По итогам реализации проекта ее производственная мощность по переработке каменного угля марки «Д», доставляемого с разреза «Тугнуйский», составит 2 тыс. тонн угля в час или 12 млн. тонн в год.

Для наращивания производительности фабрики здесь построят корпус обогащения, два здания перегрузки, бункер породы, пруд-накопитель для аварийного сброса воды, комплекс углеприема, резервную площадку № 2 и оперативный штабель отсева. Также на промышленной площадке фабрики обустроят открытый склад товарной продукции и резервную площадку № 1.

Кроме того, на фабрике проведут реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов и коммуникаций, в том числе реконструируют главный корпус, здание углеподготовки и системы пылеудаления, галереи ленточного конвейера, склад концентрата, пункт погрузки готовой продукции в железнодорожный транспорт и другие сооружения.

В ходе реализации проекта также проложат внутриплощадочные автомобильные проезды.

Проектная организация – ООО «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения».

Фото: АО «Разрез Тугнуйский»