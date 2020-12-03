 
Контракты

ПАО "Россети Волга" расширяет сотрудничество с чувашскими предприятиями

ПАО Россети Волга расширяет сотрудничество с чувашскими предприятиями

3 декабря 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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3 декабря состоялось подписание соглашения между ПАО «Россети Волга» и АО «ЧЭАЗ» о сотрудничестве в области разработки и внедрения импортозависимых технологий, электронных компонентных баз, инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора и т.д.

В рамках соглашения стороны намерены осуществлять сотрудничество по организации и проведению совместных производственно-технических совещаний, семинаров, формированию перечня перспективных направлений в области технического и инновационного развития в электроэнергетике, созданию условий для разработки и внедрения высокотехнологичных инновационных технологий, формированию предложений по прикладным НИОКР, фундаментальным исследованиям и общесистемным НИОКР в области электроэнергетики и др.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга» Дмитрий Иванов отметил, что Чебоксарский электроаппаратный завод давно заслужил репутацию надежного и ответственного партнера. Подписанное соглашение позволит расширить рамки взаимодействия для успешного взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, Генеральный директора АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин подчеркнул, что развитие партнерских отношений с ПАО «Россети Волга» станет хорошим стимулом для создания современной отечественной продукции, отвечающей самым высоким требованиям энергетических предприятий.

Сегодня же подобное соглашение подписано с еще одним чувашским предприятием АО «Электроавтомат» (г. Алатырь).

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Источник: Россети Волга

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