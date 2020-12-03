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Terna инвестирует € 85 млн в строительство подземного кабельного соединения Италия - Австрия

Terna инвестирует € 85 млн в строительство подземного кабельного соединения Италия - Австрия

3 декабря 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, ЕВРОПА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Итальянский системный оператор Terna планирует инвестировать € 85 млн в проект строительства трансграничного соединения между энергосистемами Италии и Австрии.

Сооружение трансграничного соединения Италия - Австрия является частью плана по созданию новой стратегической европейской сетевой инфраструктуры, которая повысит надежность и безопасность обменов электроэнергией между энергосистемами Италии и Австрии, что принесет выгоду обеим странам. Проектом предусмотрено строительство кабельной линии (КЛ) напряжением 220 кВ и протяженностью 28 км, которая соединит подстанцию (ПС) Глоренца (Glorenza) в итальянской провинции Альто-Адидже (Alto Adige province) с ПС в коммуне Наудерс (Nauders) в федеральной земле Тироль в Австрии. КЛ будет проложена полностью под землей, что устраняет отрицательное воздействие соединения на окружающий ландшафт.

Terna совместно с австрийским системным оператором APG уже приступили к работам по строительству соединения, которые, как ожидается, продлятся около двух лет. Началу работ в рамках проекта предшествовал длительный период принятия решений, в котором участвовали местные органы власти, заинтересованные учреждения и население. Структурированное и плодотворное сотрудничество при непосредственном участии заинтересованных муниципалитетов Курон-Веноста, Маллес-Веноста и Слудерно (расположенных в автономной провинции Больцано), позволило определить надежную инфраструктуру и гарантировать значительные выгоды от реализации проекта как для местных районов, так и для всей национальной энергосистемы. Реализация проекта позволит увеличить мощность трансграничных перетоков электроэнергии между энергосистемами Италии и Австрии на 300 МВт, удвоив текущий показатель. Кроме того, трансграничное соединение позволит обеспечить большую интеграцию в энергосистемы обеих стран генерирующих объектов на базе ВИЭ, повысить энергоэффективность и надежность энергосистем и взаимных поставок электроэнергии.

В настоящее время в управлении Terna находятся 26 трансграничных соединений, и компания планирует продолжить работы по увеличению как континентальных, так и средиземноморских трансграничных электрических связей. Это необходимо для устойчивого развития и декарбонизации национальной энергосистемы, а также для интеграции европейских энергорынков и поддержки конкуренции между производителями электроэнергии. Реализация проекта трансграничного соединения Италия - Австрия укрепляет позиции Terna как лидера энергетического перехода, а энергосистемы Италии как европейского энергетического хаба.

Официальный сайт Terna

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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