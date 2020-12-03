Южноуральские ученые совместно с коллегами из Индии, Хорватии и Ирана исследовали возможности интеллектуального мониторинга электрических сетей с помощью беспроводных датчиков и предложили новый метод обнаружения ошибок и сбоев в их работе.

«Разработана двоичная логистическая регрессия на основе группы интеллектуальных беспроводных датчиков, – рассказали РИА «Новый День» в ЮУрГУ. – Система датчиков, интегрированных в точки фазовых измерительных устройств, сможет быстро обнаруживать неисправности и сообщать об этом в центр управления.

Эта технология намного более эффективна, чем существующие системы, работает в большем диапазоне исследуемых сетей и потребляет меньше энергии, как для систем передачи, так и для систем распределения энергии. Мы сделали новый шаг в развитии «умных» сетей и системе их мониторинга».

Работа ученых носила теоретический характер, в ней использовалось компьютерное моделирование для создания алгоритма оптимизации и двоичной логистической регрессии, специальной статистической модели для прогнозирования вероятности, на основе интеллектуальных беспроводных датчиков.

Полученные данные можно будет использовать для того, чтобы отслеживать уровень напряжения, состояние фазовых измерительных устройств в сети и преодолевать отключения электроэнергии, возникающие в случае их отказа, в течение короткого периода времени

