 
Наука

Ученые разработали умную систему контроля состояния электрических сетей

Ученые разработали умную систему контроля состояния электрических сетей

3 декабря 2020, 17:15
Рубрика: Наука
Метки: ЮУРГУ, НАУКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: newdaynews.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
679

Южноуральские ученые совместно с коллегами из Индии, Хорватии и Ирана исследовали возможности интеллектуального мониторинга электрических сетей с помощью беспроводных датчиков и предложили новый метод обнаружения ошибок и сбоев в их работе.

«Разработана двоичная логистическая регрессия на основе группы интеллектуальных беспроводных датчиков, – рассказали РИА «Новый День» в ЮУрГУ. – Система датчиков, интегрированных в точки фазовых измерительных устройств, сможет быстро обнаруживать неисправности и сообщать об этом в центр управления.

Эта технология намного более эффективна, чем существующие системы, работает в большем диапазоне исследуемых сетей и потребляет меньше энергии, как для систем передачи, так и для систем распределения энергии. Мы сделали новый шаг в развитии «умных» сетей и системе их мониторинга».

Работа ученых носила теоретический характер, в ней использовалось компьютерное моделирование для создания алгоритма оптимизации и двоичной логистической регрессии, специальной статистической модели для прогнозирования вероятности, на основе интеллектуальных беспроводных датчиков.

Полученные данные можно будет использовать для того, чтобы отслеживать уровень напряжения, состояние фазовых измерительных устройств в сети и преодолевать отключения электроэнергии, возникающие в случае их отказа, в течение короткого периода времени
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: newdaynews.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Наука
Ученые МГУ создали атлас прибрежно-шельфовой зоны Российской Арктики 03.12.2020
Ученые МГУ создали атлас прибрежно-шельфовой зоны Российской Арктики
Система на основе искусственного интеллекта будет самостоятельно проектировать роботов 02.12.2020
Система на основе искусственного интеллекта будет самостоятельно проектировать роботов
Компания 01.12.2020
Компания "Россети Сибирь" подвела итоги конкурса научных работ
В России разрабатывают проект 30.11.2020
В России разрабатывают проект "водородного города"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю! RusCable Review
+