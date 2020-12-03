 
Модернизация

В "Самарских распределительных сетях" появилось дополнительное оборудование для контроля за работой энергообъектов

В Самарских распределительных сетях появилось дополнительное оборудование для контроля за работой энергообъектов

3 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В распоряжение специалистов филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» поступило дополнительное оборудование для контроля за работой энергооборудования. Новые устройства позволят вести контроль за техническим состоянием энергообъектов и их безопасной эксплуатацией.

В 2020 году в общей сложности приобретено 72 дополнительных прибора, большую часть из которых составляют компактные тепловизионные камеры (тепловизоры). С их помощью выполняется экспресс-диагностика нагрева контактов и контактных соединений перед ремонтом оборудования, а также контролируется обогрев приводов коммутационных аппаратов в осенне-зимний период.

Также были закуплены приборы для контроля наличия горючих газов в пробе после срабатывания газового реле на подстанциях 35-110 кВ и контроля технического состояния железобетонных и деревянных опор 0,4-10 кВ.

Проведение диагностики состояния оборудования – важнейшее мероприятие, позволяющее оценивать техническое состояние объекта и при необходимости оперативно проводить его обслуживание для исключения аварийных ситуаций.

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Источник: Россети Волга

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