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"Нижновэнерго" подсветило светодиодами 2,5 км лыжной трассы в Арзамасе

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр и Приволжье, Нижновэнерго

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» завершают установку нового освещения на лыжной трассе базы «Снежинка» в Арзамасе. Энергетики заменили старые светильники на светодиодные, а также увеличили количество фонарей. Благодаря дополнительному освещению маршрут для лыжных прогулок увеличился с 1,45 км до 2,5 км.

Лыжная трасса – одно из любимых мест для отдыха и занятия спортом горожан. Обновление освещения лыжной трассы было проведено в рамках энергосервисного контракта «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и администрации города Арзамаса по модернизации уличного освещения. Энергетики уже установили почти 4 тыс. новых светильников на улицах города.

 «Современное освещение лыжной трассы моментально нашло отклик у жителей города. Наши специалисты еще заканчивали  работы, а в социальных сетях уже появились фото обновленной трассы. На ней даже прошли первые тренировки. Мы рады, что благодаря нашей работе еще одним комфортным местом для отдыха и занятия спортом в Арзамасе стало больше», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

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