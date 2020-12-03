Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» завершают установку нового освещения на лыжной трассе базы «Снежинка» в Арзамасе. Энергетики заменили старые светильники на светодиодные, а также увеличили количество фонарей. Благодаря дополнительному освещению маршрут для лыжных прогулок увеличился с 1,45 км до 2,5 км.

Лыжная трасса – одно из любимых мест для отдыха и занятия спортом горожан. Обновление освещения лыжной трассы было проведено в рамках энергосервисного контракта «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и администрации города Арзамаса по модернизации уличного освещения. Энергетики уже установили почти 4 тыс. новых светильников на улицах города.