Омский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на расширение узла сепарации, строительство трубопроводов и энергокомплекса на Западно-Зимнем лицензионном участке ПАО «Газпром нефть». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Западно-Зимний лицензионный участок входит в состав нового нефтедобывающего кластера в Западной Сибири, к разработке которого летом 2020 года приступило дочернее предприятие «Газпром нефти» - ООО «Газпромнефть-Хантос». Общая площадь кластера, объединяющего восемь лицензионных участков, превышает 5 тыс. кв. км, а их геологические ресурсы оцениваются в 650 млн тонн нефти. По предварительным расчетам, совокупные геологические запасы только Западно-Зимнего участка, на котором расположено крупное месторождение имени Александра Жагрина – ключевой добывающий актив кластера, могут превышать 388 млн тонн.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промысловых объектов, необходимых для добычи, сбора и транспорта продукции скважин на Западно-Зимнем участке. Работы пройдут в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе обустройства Западно-Зимнего участка планируется расширение узла сепарации до установки предварительного сброса воды. Проектируемые объекты, которые построят в шесть этапов, включают в себя подземные дренажные емкости, блок подготовки газа и газосепаратор, насосный блок для перекачки нефти, блочную насосную пластовой воды, вертикальный стальной резервуар объемом 3000 куб. м, автоматизированную систему налива нефти с измерительным комплексом, а также объекты пожаротушения и иные производственные и вспомогательные сооружения. Производительность узла сепарации после расширения составит по жидкости 2,1 млн тонн в год, по воде – 700 тыс. тонн в год, по нефти – 1,4 млн тонн в год, по газу – 70 млн нормальных куб. м в год.

На обустраиваемых площадях месторождения также проложат сети нефтегазосборных трубопроводов для транспорта углеводородного сырья от кустов скважин на установку подготовки нефти. Кроме того, здесь разместят высоконапорные водоводы – для подачи воды от блочной кустовой насосной станции в нагнетательные скважины, а также напорные нефтепроводы – для транспортировки нефти от установки подготовки нефти Западно-Зимнего лицензионного участка до узла запорной арматуры УЗ№11Н и дальнейшей перекачки по внешним транспортным сетям на дожимную насосную станцию Зимнего месторождения. Устройство каждой из проектируемых систем трубопроводов, включая узлы запорной арматуры, выделено в отдельный этап строительства. Обслуживание площадок узлов запорной арматуры на трассах трубопроводов, расположенных вдали от автомобильных дорог и технологических проездов, будут производить с помощью вездеходной техники повышенной проходимости.

Кроме того, на Западно-Зимнем участке поэтапно построят объекты энергоснабжения, работающие на предварительно подготовленном на площадке подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ) топливе, тем самым обеспечив повышение уровня полезного использования ПНГ. Максимальная нагрузка энергокомплекса достигнет 21 МВт. Он включает в себя комплекс газопоршневых электростанций, подстанцию ПС-6/35кВ с трансформаторным оборудованием и распределительными устройствами, а также промысловый газопровод «УС - Энергокомплекс Западно-Зимнего участка» общей длиной около 8,4 км и диаметром 273 мм. Пропускная способность газопровода, который протянут от узла сепарации до энергокомплекса, составит 144 тыс. нормальных кубометров попутного нефтяного газа в сутки.

Генеральная проектная организация – ООО «Югранефтегазпроект».

Фото: gazprom-neft.ru