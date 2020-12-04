Компания Segezha Group согласовала строительство пяти девятиэтажных домов на 330 квартир в карельском моногороде Сегежа, где у нее находится одно из флагманских предприятий - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"На земельных участках Сегежского городского поселения, расположенных между улицей 8 Марта и улицей Антикайнена, Segezha Group планирует построить отдельно стоящие дома. В первоначальном проекте пять корпусов по девять этажей. На типовых этажах предполагается разместить по восемь квартир, на первом этаже - по семь квартир. Всего 330 квартир. Суммарная площадь застройки составит 28 575 квадратных метров. Строительство девятиэтажек согласовано к проработке", - сказали в пресс-службе.

По словам главы администрации Сегежского района Марины Гусевой, жилищное строительство в районном центре последние 10 лет практически остановилось. За это время в городе были построены всего два дома на 7 и 22 квартир по программе расселения аварийного жилья, которое было признано таковым до 2012 года. При этом объем ветхих домов остается внушительным.

Сейчас для новостроек готовится техническое задание. В первом квартале 2021 года пройдет конкурсный отбор, который определит бюджет проекта и сроки начала работ. "Строительство новых домов планируется в первую очередь для работников комбината под ипотеку. Часть квартир будет в свободной продаже (в том числе по ипотеке)", - добавили в компании.

Помимо многоквартирных домов планируется также строительство коттеджного поселка, дома в котором также будут выставлены на продажу и предложены как сотрудникам комбината, так и жителям Сегежи. Работы по проекту запланированы на 2022-2023 годы.

О компании

Сегежский ЦБК основан на берегу озера Выг и находится в Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2014 году его приобрела АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой порядка 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.

В 2020 году компания объявила о планах строительства второго целлюлозно-бумажного комбината в Сегеже, объем вложений в проект составит более 100 млрд рублей. До конца года Segezha Group намерена получить для него статус резидента Арктической зоны РФ.