 
Контракты

В Тюмени выбрали компанию для строительства новой развязки на Мельникайте

В Тюмени выбрали компанию для строительства новой развязки на Мельникайте

4 декабря 2020, 13:55
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: tumentoday.ru

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Компания «Мостострой-11» выиграла тендер на проведение работ по строительству трехуровневой развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, на аукцион была подана только одна соответствующая требованиям заявка, поэтому контракт достался «Мостострою». Дорожники потратят на возведение объекта более 2,7 млрд рублей. Его появление позволит прямо с Мельникайте попасть на улицу Чаркова.

Напомним, что ранее компания строила и другие развязки на улице Мельникайте: путепровод на пересечении с улицей 30 лет Победы, с объездной дорогой, мост через Туру. Развязка на улице Дружбы продолжит проект по превращению улицы Мельникайте в полноценную магистраль без светофоров. Ее появление не должно навредить одному из любимых мест отдыха горожан — парку имени Юрия Гагарина.

Строительство развязки должно начаться в 2021 году и закончиться в декабре 2022 года.

Фото Валерия Бычкова

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Источник: tumentoday.ru

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