ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, Фонд ДОМ.РФ и Правительство Республики Коми заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве сроком на три года. Оно направлено на развитие рынка строительства, повышение доступности жилья для граждан, привлечение инвестиций в строительную отрасль, а также формирование в субъекте комфортной городской среды.

«ДОМ.РФ активно сотрудничает с регионами в сфере жилищного строительства. Мы считаем, что заключенное соглашение будет способствовать развитию отрасли, в частности переходу застройщиков Республики Коми на новый механизм финансирования проектов – с применением счетов эскроу. ДОМ.РФ готов делиться опытом и оказывать помощь также в осуществлении программ повышения качества городской среды. И, конечно, важнейшим направлением нашего сотрудничества с Правительством субъекта является расширение возможностей для жителей Коми улучшить свои жилищные условия», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, успешному достижению намеченных целей способствуют хорошие темпы развития ипотеки. С января по октябрь текущего года в Коми было выдано на 30% больше кредитов, чем за аналогичный период 2019 года. Всего граждане взяли 10 тысяч займов на 21,4 млрд рублей – по сумме прирост составил 40%. Особенно большая динамика наблюдается на первичном рынке: +35% по объему ипотечных кредитов и +56% по сумме.