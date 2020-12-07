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Газификацию Белгородской области планируется завершить к 2026 году

Газификацию Белгородской области планируется завершить к 2026 году

7 декабря 2020, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Компания "Газпром" планирует к 2026 году завершить технически возможную сетевую газификацию Белгородской области к 2026 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"Подписана программа развития газоснабжения и газификации Белгородской области на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. К 2026 году технически возможная сетевая газификация Белгородской области будет завершена", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

По ее данным, в регионе проведут техническое перевооружение двух газораспределительных станций (ГРС) "Лозная" и "Октябрьский-1", чтобы оптимизировать работу действующих газотранспортных мощностей, увеличить поставки газа потребителям, подключить новые объекты жилищного строительства и снизить нагрузку на ГРС "Белгород - 2", достигшую проектной производительности.

Как отмечается в сообщении компании, газификация Белгородской области на 1 января 2020 года составляла 99,8%: городов региона - 99,7%, сельской местности - 99,9%.

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Источник: ТАСС

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