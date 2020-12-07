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На башне "Евразия" в Москва-Сити появится художественная подсветка

На башне Евразия в Москва-Сити появится художественная подсветка

7 декабря 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На башне «Евразия» в московском Москва-сити в будущем году заработает архитектурно-художественная подсветка, сообщает RosTender.info.
Банк ВТБ объявил тендер по выбору подрядчика, который займется созданием подсветки офисного здания по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 1. Банк готов заключить с победителем договор стоимостью почти 290 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 25 декабря, 22 января 2021 года конкурсная комиссия подведет итоги закупки.

К участию в тендере допускают только субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно конкурсным материалам, подрядчик должен будет спроектировать, изготовить и смонтировать подсветку. Стоимость работ по верхнему световому поясу оценивается в 124,7 млн рублей, по восточному и западному фасадам, а также по нижнему световому поясу – в 165,3 млн рублей. На выполнение работ исполнителю отведут 140 дней, таким образом, подсветка заработает ориентировочно в начале лета 2021 года.

 

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Источник: РосТендер

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