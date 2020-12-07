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Очистные в Усолье-Сибирском начнут строить в 2022 году

Очистные в Усолье-Сибирском начнут строить в 2022 году

7 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строительство канализационно-очистных сооружений в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, внесенное в план мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, начнется в 2022 году. Об этом в понедельник сообщил мэр города Максим Торопки на выездном заседании депутатов Законодательного собрания области.

"Идет проектирование новых очистных сооружений. Это 114 млн рублей, которые заложены в бюджете области и муниципалитета. Строительство запланировано на 2022 год с вхождением в федеральный проект "Чистая страна", - сказал Торопкин.

Он сообщил, что строительство оценивается в 3 млрд рублей, при этом для муниципалитета определена доля софинанирования в 10%. Торопкин обратился к депутатам с просьбой содействовать уменьшению размера муниципального софинансирования, так как для городского бюджета это неподъемная сумма.

В начале ноября правительство утвердило план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское. В дорожную карту вошли как меры по ликвидации крупного очага химического загрязнения, включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

О нацпроекте

Федеральный проект "Чистая страна" является частью национального проекта "Экология". Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.

Фото: На территории бывшего химкомбината "Усольехимпром"
© Алексей Кушниренко/ТАСС

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Источник: ТАСС

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