В минувшую среду в рамках Года Германии в России, в канун Дня энергетиков и в год 20-летия агидельского колледжа прошла онлайн-церемония подписания соглашений между участниками проекта «Семинары по солнечной микрогенерации и строительство солнечных электростанций (СЭС) в образовательных целях. Опыт Германии».

Подписание международного соглашения

В подписании соглашения приняли участие партнеры проекта: представители немецкой стороны, председатель правления НП «ЕВРОСОЛАР Русская секция» Георгий Кекелидзе (Москва), глава администрации города Агидель Фанис Гильванов, директор Уфимского топливно-энергетического колледжа Марат Шмаков (Уфа), директор Агидельского филиала УТЭК Халил Абубакиров (Агидель) и другие ответственные лица.

В соглашении о реализации благотворительного проекта говорится о сотрудничестве агидельского колледжа и Некоммерческого партнерства по Развитию возобновляемой энергетики «Евросолар Русская секция» в лице председателя правления Георгия Кекелидзе.

Проект будет реализован в три этапа: на первом проводится проектирование, поставка и монтаж на территории колледжа фотоэлектрической сетевой электростанции мощностью 5 кВт, на втором - производство подключения солнечной электростанции к внутренней распределительной электросети образовательного учреждения, заключительный этап - проведение образовательного двухдневного онлайн семинара на базе колледжа с привлечением зарубежных экспертов и лекторов.

После ввода в эксплуатацию электростанции НП «Евросолар» намерено безвозмездно передать колледжу электростанцию на 5 кВт вместе со всей необходимой документацией. А электроэнергия, вырабатываемая мини-электростанцией, пойдет на нужды колледжа.

15-17 декабря планируется проведение монтажных работ по установке солнечной электростанции с привлечением студентов колледжа.

А 22-23 декабря для студентов АФ УТЭК пройдет семинар на тему «Солнечная микрогенерация. Решения, примеры, опыт Германии» в формате видеоконференции, где ребятам расскажут об основах работы с солнечной электростанцией.

К слову, аналогичный проект реализуется в Новотроицком строительном техникуме.

Солнечной станции в Агидели - быть!

Надо отметить, что если в агидельском колледже планируется запуск небольшой солнечной станции, которая позволит студентам получать дополнительные знания по альтернативной энергетике, то в администрации решается вопрос о реализации проекта по строительству Агидельской солнечной электростанции мощностью 10 МВт.

История проекта началась еще в апреле нынешнего года, когда Минэкономразвития республики направили ООО «Курай Солар» и немецкую компанию «ЕВРОСОЛАР Русская секция» в наш город. Не откладывая в долгий ящик, представители администрации и сотрудники организации в рамках «предпринимательского часа» обсудили вопросы по развитию проекта в Агидели. Дело в том, что для реализации проекта потребовался дополнительный земельный участок и разрешение на строительство. Учитывая потребности заказчика, подходящие участки нашли в Стройбазе №2. А сотрудники администрации в самое ближайшее время подготовят всю необходимую документацию.

По словам замглавы администрации по вопросам развития предпринимательства Эдуарда Юсупова, на сегодняшний день ООО «Курай Солар» провели конкурс на строительство СЭС и определились с генподрядчиком.

На создание станции планируется потратить около 1 миллиарда рублей. И уже в январе 2021 года начнется строительство объекта, которая будет проводиться уфимскими специалистами. Уже найдены представители по транспортировке сотрудников, достигнута договоренность о предоставлении помещений под офис и квартиры. Надеемся, что в следующем году стройка будет завершена. Работа станции даст городу 15 рабочих мест, кстати, уже есть желающие на вакантные должности по обслуживанию СЭС. Электроэнергия, которая будет вырабатываться в результате деятельности электростанции, направится в общую сеть Башкирии.

В этом проекте германская сторона несет производственную составляющую, это социально ориентированная организация, обучающая людей «умным технологиям».

И 22-23 декабря запланирована очная встреча иностранной делегации по строительству СЭС, но границы еще закрыты, поэтому возможен онлайн-формат проведения, все зависит от ситуации с пандемией. Бизнес-шериф подчеркнул, что проект уверенно идет на реализацию и Агидель получает дополнительную экономическую активность, реализуя пустующие площади промзоны.

А в глобальном масштабе использование преобразованной энергии Солнца может решить значительную часть проблем энергообеспечения планеты без экологических потрясений. В ближайшем будущем альтернативные источники энергии будут еще более интенсивно осваиваться и использоваться на благо людей.

На ФОТО директор АФ УТЭК Халил Абубакиров принял участие в церемонии подписания соглашения, которая прошла в онлайн-формате.