ДОМ.РФ и правительство Мурманской области заключили соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Уже в будущем году в Мурманске начнется строительство первого арендного дома, выполненного по стандартам ДОМ.РФ.

- Строительство арендных домов с участием регионов для определенных категорий расширило бы возможности жителей улучшить свои жилищные условия. В декабре мы запускаем первый подобный региональный проект в Воронеже, где отработаем этот механизм, а уже в следующем году начнем строительство первого арендного дома в Мурманске, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Губернатор Заполярья Андрей Чибис выразил надежду, что благодаря данному сотрудничеству получится привлечь инвестиции в жилое строительство с помощью инфраструктурных облигаций. Этот механизм окажется полезным для реализации комплексного жилого проекта в центре города, строительство которого будет нацелено на расселение граждан из аварийного жилья.

- Сотрудничество Мурманской области и ДОМ.РФ позволит уже в будущем году начать реализацию целой серии совместных программ по развитию жилищного строительства в регионе, повышению доступности жилья для наших жителей. Меморандум о развитии рынка арендного жилья в Мурманске, который мы подписали - лишь первый этап этого сотрудничества. Уверен, этот проект теперь пойдет в четком плане, - отметил Андрей Чибис.

Ранее Nord-News сообщало, что на инфраструктуру для мурманского «Больничного городка» Минстрой РФ направит 559 млн.