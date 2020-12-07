В 9 регионах России восстановят права 1400 обманутых дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по 17 проблемным объектам в девяти регионах России. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе зампреда правительства Марата Хуснуллина, уточнив, что будут восстановлены права 1400 обманутых граждан.

Речь идет о следующих проблемных объектах: три дома «Специализированного застройщика КВС МСК» и один дом компании «Партнер-Капитал» в Московской области, три проблемных объекта застройщика «СтройИнвест» в Челябинской области, один дом компании «Бетонинвест» в Республике Калмыкия, один объект застройщика «Монолит Строй» в Республике Саха (Якутия), один дом компании «Стройснаб» в Волгоградской области, один дом строительной компании «Емельяновская слобода» в Красноярском крае, один объект ЖК «Виктория» в Кировской области, один дом ЖСК «Первомайский» в Омской области и четыре дома СК «Объединенные системы» в Калининградской области.

По словам Марата Хуснуллина, 12 объектов из этого списка будут достроены, а дольщики еще пяти домов получат компенсации.

«Накопительным итогом мы уже приняли решения практически по 500 домам, что позволило восстановить права более 40 тысяч дольщиков», — отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Ранее в ходе выступления в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программе восстановления прав дольщиков не хватает средств. «На 2021-2023 года выделено 54 млрд рублей, а цена проблемы по стране — 250-300 млрд рублей», — сказал зампред правительства.