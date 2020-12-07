Ростовский филиал Главгосэкспертизы России изучил представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию площадки «Грушовая» перевалочного комплекса «Шесхарис». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Нефтерайон «Шесхарис», построенный в морском порту Новороссийска в 1964 году, обеспечивает перевалку экспортной нефти, поступающей от месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана. Для погрузки на морской транспорт нефть накапливается на площадках «Шесхарис» и «Грушовая», расположенных на расстоянии 12 км друг от друга. При этом нефтебаза «Грушовая» несет основную нагрузку благодаря большей емкости по хранению нефти и нефтепродуктов. Оператор перевалочного комплекса - АО «Черномортранснефть», дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть».

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция площадки «Грушовая», которая позволит обеспечить необходимые объемы перекачки нефти и нефтепродуктов в морском торговом порту Новороссийска.

В соответствии с изменениями и дополнениями, которые внесены в ранее рассмотренную проектную документацию, принят ряд новых решений по реконструкции действующих и устройству дополнительных производственных сооружений и коммуникаций на территории нефтебазы. В частности, планируются изменение прокладки инженерных коммуникаций, реконструкция технологических трубопроводов насосной станции внутрипарковой перекачки нефти, строительство эстакады, емкостей для слива подтоварной воды и иных необходимых сооружений. Кроме того, здесь установят десять теплозащитных экранов, в том числе два - на здании помещения с электроприводными задвижками в районе резервуарного парка хранения нефти РВС № 1-4.

Проектная организация – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод»).

Ранее Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по замене технологических трубопроводов на площадке «Грушовая» нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис».

Фото: ТАСС