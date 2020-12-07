 
Контракты

Новый корпус онкоцентра в Песочном построит компания "ЭлинАльфа"

Новый корпус онкоцентра в Песочном построит компания ЭлинАльфа

7 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
176

Подведомственный комитету по строительству Петербурга Фонд капитального строительства и реконструкции заключил три контракта на строительство и шесть контрактов на проектирование социальных объектов. В частности, работы по возведению здания амбулаторно-поликлинического корпуса онкологического центра в Песочном выполнит ООО «ЭлинАльфа». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Параллельно с этим проектированием строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Василеостровском районе займется ООО «Петроградпроект». В свою очередь, ООО «АКБ Монолит» выиграло контракт на выполнение работ по проектированию строительства зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест в поселке Ушково Курортного района.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время в Петербурге также начнется строительство второй очереди многофункционального онкологического корпуса при Центре протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
От атомной энергии к солнечной: в Башкирии подписано международное соглашение о сотрудничестве 07.12.2020
От атомной энергии к солнечной: в Башкирии подписано международное соглашение о сотрудничестве
На башне 07.12.2020
На башне "Евразия" в Москва-Сити появится художественная подсветка
АО 07.12.2020
АО "НоваВинд" начинает поставку электроэнергии на одно из производств ПАО "СИБУР Холдинг"
Подрядчика на строительство дорог в ОЭЗ 07.12.2020
Подрядчика на строительство дорог в ОЭЗ "Ворота Байкала" определили в Приангарье
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно