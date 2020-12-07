Подведомственный комитету по строительству Петербурга Фонд капитального строительства и реконструкции заключил три контракта на строительство и шесть контрактов на проектирование социальных объектов. В частности, работы по возведению здания амбулаторно-поликлинического корпуса онкологического центра в Песочном выполнит ООО «ЭлинАльфа». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Параллельно с этим проектированием строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Василеостровском районе займется ООО «Петроградпроект». В свою очередь, ООО «АКБ Монолит» выиграло контракт на выполнение работ по проектированию строительства зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест в поселке Ушково Курортного района.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время в Петербурге также начнется строительство второй очереди многофункционального онкологического корпуса при Центре протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС).