Более полумиллиарда рублей будет направлено в регионы на строительство новых общеобразовательных школ. Распоряжение о перераспределении объёмов субсидий на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат два региона. Более 493 млн рублей поступят в Татарстан и 60 млн рублей – в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами.

Правительство не первый раз помогает регионам в обустройстве инфраструктуры, включая возведение школ в новых жилых районах.

В июле 2020 года на эти цели было выделено более 6 млрд рублей. Тогда финансирование получили 20 субъектов, среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, а также Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. Позже, в октябре 2020 года, более 902 млн рублей было направлено ещё семи регионам. Это Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».