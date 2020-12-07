 
Цифровая революция

"Россети" модернизируют до конца 2020 года подстанцию "Восточная" в Ульяновской области

Россети модернизируют до конца 2020 года подстанцию Восточная в Ульяновской области

7 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Группа "Россети" завершит до конца 2020 года модернизацию подстанции 110/10 кВ "Восточная" в Ульяновской области. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"До конца 2020 года будет завершена модернизация подстанции 110/10 кВ "Восточная". Модернизация позволит значительно улучшить надежность электроснабжения потребителей, снизить затраты по ремонту и техническому обслуживанию, увеличить полезный отпуск электроэнергии", - говорится в сообщении. Подстанция питает Заволжский район Ульяновска и несколько поселков общей численностью населения около 40 тыс. человек, а также объекты РЖД и компанию "Марс".

Группа также реконструировала подстанцию 110/10 кВ "Майна". В обновленном распредустройстве установили современные устройства релейной защиты и автоматики, силовые выключатели, коммутационные аппараты, средства учета электроэнергии и измерительные приборы.

Всего финансирование инвестиционной программы 2020 года в Ульяновской области запланировано в объеме 1,06 млрд рублей, ожидается ввод не менее 41 МВА трансформаторной мощности и 46 км ЛЭП. Группа в 2020 году осуществила техприсоединение 930 потребителей на общую мощность 22 МВт.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ сократилось на 88% к 2017 году, показатели по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 41% и 20% соответственно по сравнению с 2019 годом.

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Источник: ТАСС

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