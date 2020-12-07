 
Цифровая революция

"Россети" проведут цифровизацию Сыктывкарского района электросетей

Россети проведут цифровизацию Сыктывкарского района электросетей

7 декабря 2020, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Группа "Россети" ведет работы по цифровой трансформации района электросетей (РЭС) Сыктывкара, намерена установить более 20 тыс. "умных" счетчиков в 2021 году. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

Ведутся работы по цифровизации Сыктывкарского РЭС, где до конца 2021 года будут внедрены более 20 тыс. "умных" счетчиков, модернизированы 13 энергообъектов 35-110 кВ. В "цифру" перейдет подстанция 110 кВ "Краснозатонская" (проект реконструкции сейчас прорабатывается).

"Запланированный объем финансирования инвестиционной программы 2020 года группы в республике Коми составляет 3,16 млрд рублей. Планируется ввод 17 МВА трансформаторной мощности и 164 км ЛЭП, осуществлено техприсоединение 1 981 потребителя на общую мощность 74,5 МВт", - говорится в сообщении.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 21% к 2019 году. Показатели по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 31% и 23% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Среди наиболее значимых событий года группа отмечает обеспечение 10 МВт мощности компании "Лукойл" для Ярегского месторождения нефти - одного из крупнейших в регионе - и подключение к сетям нового предприятия по производству экологичных видов твердого топлива в Сыктывкаре.

В декабре 2020 года в регионе стартует проект "Цифровой электромонтер". Задействовано 525 человек в составе 75 бригад. По результатам "пилота" проект охватит 1 645 работников в составе более 700 бригад.

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Источник: ПАО "Россети"

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