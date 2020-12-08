Всего в развитие нескольких очередей проекта до 2024 года компания вложит 12 млрд рублей, а площадь центра увеличится до 1,1 млн кв. метров.

Маркетплейс KazanExpress готов инвестировать 1 млрд рублей в строительство первой очереди фулфилмент-центра в Татарстане. Об этом 8 декабря рассказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

«Строительство начнется уже в декабре и закончится в августе 2021 года. Площадь первой очереди составит 120 тыс. кв. метров на 6 этажах», — пояснил он.

Напомним, в конце ноября кабмин Татарстана одобрил инвестиционный проект строительства на территории ТОСЭР «Зеленодольск» фулфилмент-центра KazanExpress. Всего в развитие нескольких очередей проекта до 2024 года компания вложит 12 млрд рублей, а площадь центра увеличится до 1,1 млн кв. метров, заключил Абдулганиев.

Справка

По данным компании, выручка продавцов KazanExpress в октябре в 10 раз превысила показатели января или февраля. Сейчас здесь продают свои товары 3120 продавцов, из них 1890 – из Татарстана. Выручка татарстанских предпринимателей на площадке по итогам 9 месяцев 2020 года составила 1,4 млрд рублей.