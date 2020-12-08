⁠Компания «Россети Центр» консолидировала электросетевые объекты Семилукского района Воронежской области. На организованных в ноябре 2020 года владельцем имущества - администрацией Семилукского района, открытом аукционе победу одержало АО «Воронежская горэлектросеть», с ноября 2019 года входящее в периметр функциональной ответственности компании «Россети Центр».

В результате консолидации в состав «Россети Центр» в общей сложности вошло более 600 электросетевых объектов в Семилукском районе, в числе которых свыше 480 км воздушных линий электропередачи, 58 км кабельных линий и более 150 трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжение порядка 50 тысяч жителей в 9 населенных пунктах: в городе Семилуки, а также в селах Семилуки, Девица, Новосильское, Нижняя Ведуга, Землянск, Латное, рабочих поселках Стрелица и Латная.

Ранее услуги по передаче электроэнергии потребителям на этих территориях оказывало ООО «Электротехническое управление», но в начале лета 2016 года организация не смогла продолжить эксплуатацию муниципальных электрических сетей и филиал «Россети Центр Воронежэнерго» принял данные электрические сети в аренду. Своевременное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала Воронежэнерго обеспечивало поддержание электросетевого хозяйства в должном состоянии. Теперь получение энергооборудования в собственность компании «Россети Центр» позволит осуществлять инвестиционные вложения в приобретенные объекты, развивать электросетевой комплекс в соответствии с растущими потребностями района. В 2021 году энергетики планируют провести ремонт в Семилукском районе более 23 км воздушных линий 0,4-10 кВ, заменить свыше 250 изоляторов и порядка 150 опор ЛЭП, отремонтировать 14 трансформаторных подстанций и 12 трансформаторов на ТП.

«Консолидация электросетевых активов остается одним из приоритетных направлений деятельности компании. Приобретение электросетевого комплекса в Семилуках имеет первостепенное значение для повышения качества электроснабжения жителей района. Здесь идет активное развитие промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, жилищной застройки, которое требует соответствующего развития электросетевой инфраструктуры. «Россети Центр» обладает всеми необходимыми финансовыми и техническими возможностями для создания, эксплуатации и дальнейшего развития такой инфраструктуры», - отметил директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.