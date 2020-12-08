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"Россети", Сбербанк и правительство Саратовской области заключили меморандум о строительстве регионального Центра обработки данных

Россети, Сбербанк и правительство Саратовской области заключили меморандум о строительстве регионального Центра обработки данных

8 декабря 2020, 16:40
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Россети, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР

Россети, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР

Фото: ИА «Регион 64»

Фото: ИА «Регион 64»

Подписи под документом поставили Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, Президент Сбербанка Герман Греф, Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Правительства региона Роман Бусаргин. В церемонии участвовал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Стороны договорились о взаимодействии в рамках создания Центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка в Балаковском муниципальном районе в границах особой экономической зоны.

Проект предполагается реализовать в три этапа, последний из которых будет полностью завершен в 2027 году. Планируется создание до 100 новых рабочих мест. Общая площадь застройки составит порядка 59,3 тыс. квадратных метров. В ЦОД будет размещено не менее 3 тыс. стоек с вычислительным оборудованием (около 120 тыс. серверов). 

Уже в 2021 году «Россети» обеспечат площадку 2 МВт мощности для проведения строительных работ. В дальнейшем показатель будет увеличиваться параллельно с возведением машинных залов – до 26 МВт в 2022 году, 54 МВт в 2024 году и 82 МВт в 2026 году. 

«Центр обработки данных Сбера, который будет построен в Саратовской области, – это современный технологичный энергоемкий проект, демонстрирующий изменение структуры энергопотребления и повышение требований наших клиентов к качеству и надежности передачи электроэнергии. Электроснабжение ЦОД будет организовано от двух взаимозаменяемых независимых источников, что гарантирует стабильную работу практически в любой ситуации. Мы ожидаем активное развитие этого сектора и готовы к росту числа заявок на техприсоединение дата-центров в ближайшие годы», – подчеркнул Павел Ливинский.

«Сегодня, благодаря созданию Особой экономической зоны, регион вышел на новые возможности. Они значительно упрощают проектную, инвестиционную деятельность. Преференции ОЭЗ помножены на наши ресурсные преимущества, одно из которых – избыточная энергомощность за счет Балаковской АЭС. Таким образом, есть все условия для создания высокотехнологичного Центра обработки данных, который станет частью масштабного общероссийского проекта Сбербанка. Благодарю Вячеслава Володина за содействие в расширении партнерских отношений региона со Сбербанком и Россетями, Германа Грефа и Павла Ливинского – за доверие и выбор в пользу Саратовской области для реализации крупного инвестпроекта», - сказал Валерий Радаев.

«Важное направление работы Сбера — содействие в инновационном развитии регионов, и этот проект — хороший пример синергии усилий бизнеса и органов власти. ЦОД поможет нам ещё качественнее обслуживать клиентов, а также обеспечит новые рабочие места. Я благодарен правительству области и ПАО «Россети» за поддержку и комфортные условия для возведения высокотехнологичного, сложного и очень значимого для нас объекта», – отметил Герман Греф.

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Источник: ПАО "Россети"

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