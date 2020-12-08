С горнолыжного комплекса в Подольске похитили оборудование

В ночь с 26 на 27 ноября на горнолыжном комплексе «Красная горка» были похищены силовые кабели, которые способствуют работе снегогенератора. Из-за этого на склонах производство снега было приостановлено. Известно, что накануне преступления молодые люди проникли на территорию горнолыжки, чтобы осмотреть дорогостоящую технику.

- На территории комплекса установлено 54 камеры видеонаблюдения, с помощью которых были найдены злоумышленники. На сегодняшний день сумма ущерба составляет около 300 тысяч, до полного восстановления еще идет процесс работы, это выяснится только тогда, когда экспертная организация выставит нам счет, - рассказывает Искандер Сабуров, директор горнолыжного комплекса.

Силами правоохранительных органов преступники были найдены и задержаны, сейчас они находятся под стражей. По данному факту ведутся следственные мероприятия. На сегодняшний день на «Красной горке» вся техника восстановлена, оснежение склонов продолжается, а горнолыжный комплекс снова готов принимать посетителей.