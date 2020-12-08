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"Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" подключило к системе электроснабжения еще два многоквартирных дома ЖК "Новинки Smart City"

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» осуществили технологическое присоединение еще двух многоквартирных домов жилого комплекса «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области. Электроснабжение получили дома №14 и №15, электричеством обеспечены 104 квартиры.

Отметим, что сейчас в жилом комплексе ведутся работы по строительству школы на 1500 учеников и детского сада. Эти объекты энергетики планируют подключить во втором квартале 2021 года.

В рамках программы по восстановлению прав обманутых дольщиков, работы по обеспечению ЖК «Новинки Smart City» необходимыми мощностями начались осенью 2019 года. Результатом первого и второго этапа мероприятий стало присоединение к электросетям энергокомпании шести жилых домов. Всего к электроснабжению будет подключено 25 жилых домов. Общая мощность подключения составит 3,7 МВт.

«Подключение к электрическим сетям – это важный шаг к долгожданному заселению жителей в их новые квартиры. Возобновление строительства жилого комплекса стало возможным благодаря действиям правительства Нижегородской области. Со своей стороны мы обеспечили своевременное подключение к сетям. Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения жителей жилого комплекса «Smart City» создана система электроснабжения с самым современным оборудованием», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

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