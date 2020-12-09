АО «ТВЭЛ» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL) подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку ядерного топлива, направленное на реализацию комплексного инжинирингового проекта: перевод двух действующих энергоблоков АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000 на новое топливо ТВС-2М, а также увеличение топливного цикла с 12 до 18 месяцев.

Реализация проекта включает подготовку технической документации для обоснования и лицензирования нового топлива индийским регулятором AERB (Atomic Energy Regulatory Board), доработку программного обеспечения для выполнения нейтронно-физических расчётов, модернизацию системы внутриреакторного контроля (включая поставку оборудования сборки внутриреакторных детекторов), настройку системы управления оборудования загрузки топлива, а также обучение персонала электростанции.

По сравнению с топливом УТВС, которое поставляется на АЭС «Куданкулам» в настоящее время, тепловыделяющие сборки ТВС-2М обладают рядом преимуществ, которые делают их более надёжными и экономически эффективными. Во-первых, это жёсткость конструкции: благодаря сварному каркасу тепловыделяющие сборки в активной зоне реактора сохраняют свою геометрию, расположение дистанционирующих решёток лучше защищает оболочки твэлов от фреттинг-износа, препятствуя их разгерметизации, а дополнительная дистанционирующая решётка делает ТВС более виброустойчивыми. Во-вторых – увеличенная ураноёмкость: одна тепловыделяющая сборка ТВС-2М содержит на 7,6% больше топлива по сравнению с УТВС.

«Все, что мы предлагаем нашим индийским клиентам направлено на получение большей экономической выгоды от работы АЭС. Эффект достигается за счет увеличения массы урана в топливе ТВС-2М, снижения количества отработанного ядерного топлива и увеличения продолжительности топливной кампании с трёх лет до четырех с половиной лет», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Ранее АО «ТВЭЛ» успешно реализовало аналогичный проект по замене топлива УТВС на ТВС-2М с удлинением топливного цикла с 12 до 18 месяцев на АЭС «Тяньвань» в Китае.

Источник: Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»