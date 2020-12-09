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Московский университет МВД России построит для себя дополнительный корпус

Московский университет МВД России построит для себя дополнительный корпус

9 декабря 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На юго-западе Москвы вскоре начнется строительство нового учебного корпуса Московского университета МВД России, сообщает RosTender.info.
Здание появится на территории университета МВД, рядом со спортивным городком по адресу: улица Академика Волгина, владение 12-14. Разноэтажный корпус будет насчитывать 4-13-16 этажей. Здесь будут располагаться лекционные залы и классы, учебные полигоны и тиры, компьютерные классы и библиотека, столовая, буфет и актовый зал на 600 человек. Спортивный блок будет включать универсальный зал и два зала для борьбы.

Заказчиком строительства выступает Министерство внутренних дел РФ. Ведомство объявило тендер по выбору подрядчика для возведения корпуса. Заявки на участие принимают до 16 декабря, в этот же день конкурсная комиссия планирует назвать победителя. На строительство направят 1 млрд 284 млн рублей. Как ожидается, новостройка будет сдана не позднее начала декабря 2022 года.

 

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Источник: РосТендер

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