Одобрен 15-летний план развития Лебединского ГОКа

Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на технический проект разработки Лебединского месторождения в 2021-2035 годах. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Лебединский горно-обогатительный комбинат разрабатывает открытым способом одноименное железорудное месторождение в Губкинском районе Белгородской области. Запасы месторождения приурочены к центральной части Старооскольского железорудного района Курской магнитной аномалии. Комбинат, входящий в группу «Металлоинвест», - крупнейшее в России и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды и единственный на постсоветском пространстве производитель горячебрикетированного железа - металлизованного сырья с содержанием чистого железа более 90%.

Технический проект разработки Лебединского месторождения, получивший с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает его освоение в перспективе 2021-2035 годов. Глубина отработки карьера в рассматриваемом периоде до 2035 года достигнет 520 м. Годовая производительность по горной массе превысит 91,8 млн тонн.

На повторную экспертизу были представлены отчетные материалы по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий с уточненными расчетами максимальных уровней воды в реке Осколец в районе проектируемого участка добычи, максимальных характеристик сточных поверхностных вод и устройства гидротехнических сооружений на площадке карьера. Изменения были внесены и в результаты инженерно-экологических изысканий. В частности, эксперты изучили уточненные сведения об объемах горных работ, результаты исследований почв прошлых лет, дополнительные результаты радиационного обследования и иные исходные экологические данные, необходимые для подготовки технического проекта разработки месторождения в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Кроме того, были представлены новые решения по зонированию территории для размещения проектируемых зданий и сооружений, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с точками подключения объектов. В части конструктивных решений подготовлены уточненные сведения о составе проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений на промышленной площадке Лебединского ГОКа.

Проектная организация – ООО «Центрогипроруда».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку Лебединского и Стойло-Лебединского месторождений железистых кварцитов в Белгородской области.

Фото: vk.com/lgoknews (официальное сообщество Лебединского ГОКа "Вконтакте")