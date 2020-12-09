Компания «PNK group» построит для группы компаний (ГК) «Детский мир» распределительный центр в «PNK Парк Березовский» около Екатеринбурга. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank, которая выступила консультантом сделки.

По информации пресс-службы, общая площадь центра составит 63,2 тысячи кв. метров. В здании планируется возвести два трехэтажных офисных блока общей площадью 3,6 тысяч кв. метров. Половину распределительного центра займет многоярусный мезонин.

«Партнеры из ГК “Детский мир” выбрали объекты PNK уже в трех ключевых локациях: Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Общая площадь четырех сделок между нашими компаниями — больше 200 000 кв. метров», — отметил управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин.

По словам генерального директора ГК «Детский мир» Марии Давыдовой, логистическая инфраструктура компании расширяется и пополняется новыми объектами. «Распределительный центр в Екатеринбурге — стратегически важный для нас проект, благодаря которому мы сможем ускорить получение онлайн-заказов покупателям целого федерального округа», — прокомментировала гендиректор.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко отметил, что в 2020 году многие федеральные и региональные ретейлеры начали активно переходить на онлайн-торговлю. «В связи этим им требуется наращивать обороты продаж и расширить объемы складской недвижимости. Мы прогнозируем, что в следующем году присутствие крупных игроков на региональных рынках складской недвижимости будет расширяться», — сказал Константин Фомичев.

Ранее «СГ» сообщала, что сегмент складской недвижимости единственным из всех направлений российского рынка коммерческой недвижимости показал по итогам 2020 года существенный рост инвестиций.

Справочно:

«PNK group» — российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле девелопера находятся 34 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. метров в России, Европе и США.

«PNK Парк Березовский» расположен в одноименном городе к востоку от Екатеринбурга в трех км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта Кольцово. Площадь индустриального парка составляет 16 га.