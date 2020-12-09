Федеральный институт океанологии имени Ширшова планирует модернизировать и переоборудовать два российских научно-исследовательских судна (НИС) «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Николай Страхов», сообщает RosTender.info. Институт объявил 2 тендера на разработку проектов модернизации научного и судового оборудования. Стоимость проектирования обновлений на «Академике Вавилове» оценивается в 100 млн рублей, на «Академике Страхове» - в 89,5 млн рублей. Заявки на участие в обоих тендерах принимают до 15 декабря, на следующий день подведут их итоги.

Победителям тендеров предстоит определить и согласовать с заказчиком принципиальные проектные и конструкторские решения по всем элементам модернизации, а также определить их стоимость. Срок службы судов после модернизации должен составить не менее 10 лет.

«Необходимость модернизации научных устройств, помещений и приборов научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов» вызвана двумя основными причинами. Во-первых, критический износ большинства научных устройств, систем, помещений и датчиков в результате продолжительной эксплуатации. Во-вторых, это «моральный» износ перечисленных элементов научного оборудования в связи с широко известными изменениями в методах и средствах исследования океана, которые произошли с года постройки судна в 1988 года», - говорится в материалах тендера.

Главная задача модернизации НИС - увеличение объемов и улучшение функциональных и эргономичных характеристик судовых научных лабораторий, замена выработавших свой ресурс спускоподъемных устройств и обновление стационарных судовых измерительных систем, уточняется в документации.

В частности, на «Академике Вавилове» будут расширены существующие и созданы новые научные лаборатории. Так, освобожденное от элементов акустической антенны помещение на главной палубе переоборудуется в большую «мокрую» лабораторию. В помещениях второго твиндека спроектируют три термостабилизированные лаборатории для гидробиологических, гидрохимических работ и для работ с высокоточными солемерами и т.д.

На судне установят новое современное оборудование: многолучевые эхолоты для глубокого моря, систему подводного позиционирования (Sonardyne USBL underwater positioning system), инерциальную навигационную систему Applanix POS MV и другие устройства.

На «Академике Страхове» заменят все основные системы и механизмы, устройства радионавигации и электронику, а также установят новое оборудование: однолучевой эхолот Kongsberg, навигационную гидроакустическую систему с антенной на шахтном подъемно–опускном устройстве, измеритель электропроводности, температуры, растворенного кислорода, радиации и других показателей, а также прочую аппаратуру. Проекты модернизации НИС должны быть готовы до 31 августа 2021 года.

Оба судна предназначены для выполнения комплексных исследований в Мировом океане. «Академик Сергей Вавилов» - шестипалубное судно, «Академик Николай Страхов» - пятипалубное. Район плавания – неограниченный, включая арктические моря.

